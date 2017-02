NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MASSAPÊ

A respeito do vídeo divulgado por este conceituado blog no post “O REPÓRTER ROBÉRIO LIMA TRAZ UMA GRAVE DENÚNCIA DA LOCALIDADE DE SANTA QUITÉRIA/ MASSAPÊ, algumas considerações precisam ser realizadas:

01) O vídeo trata da ausência de transporte escolar para quatro crianças da localidade de Santa Quitéria para Escola Municipal de Sítio Socorro de Massapê/CE;

02) A matéria divulgada nesse dia 08 de fevereiro não corresponde ao momento atual da educação de Massapê. Observe-se que o pai/denunciante refere-se ao diretor da Escola citada como Airton, ao passo que atualmente a Diretora é Tayane Sousa do Nascimento;

03) Conclui-se com isso que tal matéria só pode referir-se a gestão passada que se encerrou em 31/12/1016;

04) Enfim, não é possível atribuir-se tal descaso à gestão atual, considerando que as aulas da rede municipal de ensino só se iniciarão no dia 13 do corrente;









05) Ressalta-se que o vídeo foi publicado no dia 15/11/2016.