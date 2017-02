NOTA DE ESCLARECIMENTO DO HOSPITAL UNIMED SOBRAL

A Direção do Hospital Unimed Sobral vem a público informar que não está alheia as denúncias divulgadas nesse conceituado Blog advindas de um Leitor e, por esse motivo, está trabalhando na apuração dos fatos para que tudo seja esclarecido de forma criteriosa e isenta de protecionismo . Desta forma poderemos garantir que uma vez seja comprovada a veracidade dos fatos inerente a denúncia, teremos total isenção, baseados no senso de justiça, para aplicar as medidas punitivas cabíveis.





Sem mais para o momento, agradecemos a gentileza do espaço.