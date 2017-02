NOTA DE ESCLARECIMENTO DO INSTITUTO IEDUCARE

Diante de manifestações de alunos da Universidade Anhanguera, a Assessoria de Relações Públicas do Grupo Educacional IEducare, vem perante a comunidade Acadêmica, ao Blog e a sociedade da Zona Norte, ESCLARESCER as informações referentes a veiculação do nome do Grupo Educacional IEDUCARE, em matéria publicada neste veículo de informação.





A SABER, o IEducare, Grupo Educacional com sede na cidade de Sobral, possui um complexo universitário, Faculdade Fafibe com sede em Minas Gerais e Faculdade FIED com sede em Tianguá, e a Escola Politécnica – IPI, com sede na cidade de Sobral.





O grupo Educacional IEducare, buscando melhor atender a comunidade da Zona Norte, atuou no regime de convênio com a Universidade Anhanguera – UNIDERP por 10 anos, vindo encerrar o contrato das atividades de parceria em 20.01.2017, e a partir desta data a Universidade Anhanguera responde objetivamente por todos os alunos.





Diante de todas essas considerações, informamos que estamos sensibilizados com situação dos alunos (falta de informação, orientação e etc..) e nos colocamos a disposição, após o prazo de 15 dias, a partir desta data, a tomar as devidas providências judiciais, afim de esclarecer essa situação não permitindo que a imagem do IEducare seja maculada por uma situação alheia a sua responsabilidade.





Agradecemos desde já a compreensão de todos, pois acreditamos que 20 anos de atuação no Ensino Superior é uma sagrada caminhada.





Fraternalmente,

A direção.

Elenilton Fernando R. Roratto

Diretoria de Comunicação Social IEDUCARE

Avenida Dom José Tupinambá da Frota, 426 - Centro - Sobral - CE