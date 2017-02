Nota de esclarecimento

A Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social esclarece que, desde o dia 31 de dezembro de 2016, todos os funcionários contratados da Casa do Cidadão e de todos os órgãos públicos da Prefeitura de Sobral tiveram seus contratos encerrados por força de Lei.





A Secretaria informa que, desde o dia 1º de fevereiro, está reorganizando a efetivação dos seus funcionários, processo que só poderia ocorrer depois da aprovação da reforma administrativa pela Câmara Municipal de Vereadores, votada na última quinta-feira (02/02).





Por fim, a Casa do Cidadão esclarece que os profissionais que trabalham no equipamento já estão sendo contratados, de acordo com o que foi comunicado desde o primeiro dia da nova gestão para todos os servidores municipais.





