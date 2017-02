NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE) informa que o sistema de distribuição de água, que atende aos bairros Dom Expedito, Sinhá Saboia, Parque Santo Antonio, Parque Boa Vista, Morada da Boa Vizinhança e ao distrito de Caioca, voltou a operar normalmente na manhã desta quinta-feira (16/02). A interrupção temporária do abastecimento de água ocorreu devido às últimas chuvas registradas no último final de semana, que obrigou a autarquia a remanejar o sistema de captação das águas para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Dom Expedito. O SAAE informa ainda que os bairros acima serão atendidos de forma gradativa, com alcance total em até 48 horas, podendo este prazo ser estendido às partes mais elevadas ou distantes da ETA Dom Expedito. Dúvidas ou informações: 0800.2830.195 ou (88)3677-9130.

