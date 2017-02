NOTA DE FALECIMENTO

É com imenso pesar que a família da senhora Benedita Silvino da Silva (Dona Bené do Bar), vem informar aos parentes e amigos o seu falecimento ocorrido na noite de ontem (21), em Sobral.





O corpo está sendo velado no bairro do junco (na casa dela, próximo escola Netinha Castelo). A missa de corpo presente será às 17 horas na capela do cemitério São Francisco, no bairro do junco. Após o seu sepultamento.