É com muita tristeza e pesar que noticiamos o falecimento do Sr. Deusdedit Andrade, ocorrido na noite deste domingo (26). Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que lhe ilumine e lhe dê paz, e que Deus dê conforto à sua família para que possa enfrentar esta imensurável dor com serenidade.

