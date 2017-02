Nova derrota na Segurança Pública do Ceará: Delegada Socorro Portela deixa o comando da DHPP

Agora é oficial. Após exonerar o experiente e atuante delegado Francisco Carlos Crisóstomo do comando da Inteligência da Polícia Civil, a nova gestão da Segurança Pública do Ceará dá mais um tiro no pé. Dessa vez, o “alvo” das exonerações foi a experiente e competente delegada Socorro Portela deixar a chefia da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Na semana passada, boatos rolaram nos bastidores da Polícia Civil indicando que a diretora da “Homicídios” seria tirada do cargo pelo novo secretário da Segurança Pública, André Costa, com o aval do novo delegado geral da instituição, Everardo Lima. Socorro seria lotada como chefe da Delegacia Regional de Aracati (a 149Km de Fortaleza), no litoral Leste do Estado.

Delegada Socorro Portela: eficiência e dedicação no cargo, com a elucidação de crimes misteriosos e brutais, graças a investigações aprofundadas e trabalho diuturno

A boataria se confirmou. Socorro Portela já se despediu de sua equipe na DHPP, durante um café da manhã, e teria passado o cargo de chefia ao colega delegado Edmo Leite.





Ao longo de sua chefia na DHPP, a delegada Socorro Portela se destacou pela dedicação, seriedade e comprometimento com as ações policiais de esclarecimento de crimes misteriosos, brutais e de repercussão, assim como aqueles registrados no dia a dia da violenta cidade de Fortaleza. Junto com sua equipe, varou madrugadas a fio tomando depoimentos, realizando diligências nas ruas em busca de pistas, perseguindo bandidos e produzindo inquéritos policiais de qualidade inquestionável.





Assim, elucidou diversos assassinatos que tiveram ampla repercussão no Ceará e no País, como o assassinato de uma criança e sua mãe, gaúchas, mortas pelo pai e marido, Marcelo Barberena, em Paracuru; a morte da professora e socialite Graça Nina; o brutal caso de estupro e assassinato seguido de ocultação de cadáver da menina Rakelly Matias Alves, em Itaitinga; a misteriosa morte da universitária Yrna de Sousa Castro, cujo corpo foi encontrado no porta-malas do carro do namorado; o crime que vitimou o modelo e atleta Johnny Moura após uma briga em uma festa no bufett, e tantos outros.