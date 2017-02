Novo secretário de Segurança exonera delegado Crisóstomo da Inteligência da Polícia Civil e anuncia mais mudanças

Exonerações e nomeações acontecem no momento em que a SSPDS admitiu o aumento dos índices de homicídios.





Um dia após a divulgação do aumento dos crimes de homicídio no Ceará, a cúpula da Segurança Pública do Estado deve divulgar mudanças em cargos estratégicos na Polícia Civil, à exemplo do que já ocorreu na PM. Um dos destaques, a medida tomada pelo novo titular da SSPDS, André Costa, que determinou a exoneração do chefe da Inteligência da instituição, o ex-secretário de Segurança, delegado Francisco Carlos de Araújo Crisóstomo, um dos profissionais mais conceituados da área no Ceará.

Delegado Crisóstomo, respónsável pela prisão de sequestradores e pistoleiros

A exoneração do delegado Crisóstomo do cargo de diretor do Departamento de Inteligência Policial (DIP) pegou de surpresa toda a Polícia Civil no momento em que a Segurança Pública admite a crescente violência em todo o Estado, com, nada menos, que 349 pessoas assassinadas em apenas 31 dias de janeiro de 2017.





Crisóstomo foi o responsável pela desarticulação de vários “braços” do crime organizado no Estado do Ceará e apontado como o homem que durante mais de 20 anos caçou literalmente até prender o bandido apontado como maio r assassino de aluguel do Nordeste, o pistoleiro Idelfonso Maia Cunha, o “Mainha”, fato que teve destaque nacionalmente.





Também foi o responsável pela desarticulação de vários grupos de seqüestradores e assaltantes de bancos e carros-fortes no Ceará.





Embora não tenha agendado, a hoje, a SSPDS deverá divulgar nesta quinta-feira outras mudanças em chefias de departamentos, divisões e delegacias especializadas, regionais e distritais da Polícia Civil. Entre exonerações e nomeações, destaca-se a posse do delegado Renê Andrade no cargo de diretor do Departamento de Inteligência Policial (DIP), substituindo o delegado Francisco Crisóstomo. Renê vinha exercendo até então o comando do 5º DP (Parangaba) e era o coordenador da Área Integrada de Segurança Cinco (AIS-5).





A delegada Renan Gomes, que comandou durante anos a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM) será a nova diretora do Departamento de Polícia Especializada (DPE). Ela vai substituir o colega delegado Rommel Kert, que assumirá o comando da Divisão Antissequestro (DAS), que congrega a Unidade Tático Operacional (UTO).





A delegada Roberta Bruno, ex-integrante da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e que estava trabalhando, ultimamente, nos plantões do 2º DP (Meireles), será a nova titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur). Ela assume no lugar da delegada Adriana Arruda, que vai para a subchefia do Departamento Técnico Operacional (DTO).





A delegada Patrícia Bezerra assume a titularidade da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), onde era a diretora-adjunta. Ela substitui o delegado Sérgio Pereira, que foi nomeado chefe de gabinete do Delegado-Geral, Everardo Lima.





Entre os remanejamentos nas delegacias distritais, o destaque é a saída do delegado Barbosa Filho do 7º DP (pirambu). Ele será, a partir de hoje, o titular do 10º DP (Antônio Bezerra).





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro