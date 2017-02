O RADIALISTA LUIZ LOPES ENTREVISTOU O VEREADOR ROMÁRIO

O Vereador Romário (SD/PRB) participou de uma entrevista no Programa "LUIZ LOPES COM O POVO", na FM Paraíso 101.1.



Romário revelou estar feliz com a vitória e garantiu que a resposta para os eleitores que confiaram nele, será com trabalho nas comunidades. Afirmou também que irá se dedicar ao máximo em prol da sociedade sobralense e que está à disposição na câmara municipal para atender a população da "Bela Princesa do Norte".

