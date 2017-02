OAB Itinerante em Sobral

A segunda parada da comitiva da OAB Itinerante foi a Subsecção da Ibiapaba, no município de Tianguá, às 10h desta quinta-feira (02/01). Na sede da Subseccional, a diretoria da OAB Ceará, que tem à frente o presidente Marcelo Mota, reuniu-se com a advocacia da Região e ouviu sugestões, críticas e necessidades.





De acordo com o presidente da OAB Ceará, Marcelo Mota, “o intuito de percorrermos as subseccionais é para que possamos fortalecer cada vez mais o nosso vínculo e nosso elo, e assim vermos quais são os problemas que vocês (as subseccionais) estão enfrentando no que diz respeito ao exercício profissional”.





O presidente da Subsecção da Ibiapaba, Alberto de Sá Fernandes, ressaltou ser uma honra receber a diretoria da OAB Ceará na Região para a execução de um projeto tão importante, cujo objetivo é estreitar os laços com a advocacia do Interior. “Temos certeza de que sairemos daqui hoje com muito mais confiança e segurança para exercer a advocacia” disse.





Ressalte-se que após a reunião em Ibiapaba, a OAB Ceará inaugurou uma Sala de Apoio ao Advogado dentro da Delegacia local. A sala leva o nome de um advogado ilustre da região, o Sr. José Arnaldo Vasconcelos, que esteve in loco com a família.





Em seguida, no período da tarde, o grupo desceu a Serra Grande em direção a Sobral, onde esteve reunido com a classe a partir das 14h30. Participam da viagem o diretor tesoureiro Gladson Mota, o secretário-geral adjunto Fábio Timbó, o diretor executivo da Escola Superior da Advocacia (ESA), Marcell Feitosa, e o diretor de Subsecções, José Linhares.





Na ocasião, o secretário geral adjunto da OAB Ceará, Fábio Timbó, comentou que a OAB Itinerante é uma oportunidade de trazer informes do que a Seccional está realizando. “O nosso presidente Marcelo Mota e toda a diretoria compartilham aqui todas as ações que vêm realizando para conquistar melhorias para a advocacia do estado”, ressatou.





Para o presidente da Subsecção de Sobral, Rafael Ponte, “o projeto é de extrema importância, pois a diretoria da Seccional poderá sentir as dificuldades da advocacia no interior, podendo assim trabalhar de forma ainda mais eficaz para corrigir essas dificuldades. Estamos otimistas com o novo projeto e confiantes de que o presidente Marcelo Mota vem trazendo boa novas para a nossa Subsecção”, concluiu.​









