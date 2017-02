Onde onde surgiu a relação de Sobral com os Estados Unidos?

A prefeitura sobralense importou ônibus escolares dos EUA a partir da década de 1950, além de outros estrangeirismos, o que com o tempo rendeu o apelido “United States of Sobral”.





A cidade de Sobral, na região Norte do Ceará, a 235 quilômetros de Fortaleza, é referência político-econômica no interior do estado. Mas uma questão específica traz renome ao município: a relação com os Estados Unidos da América. A cidade por várias vezes importou para o sertão características do “American Way of Life”, o que lhe rendeu o apelido “United States of Sobral“.

Ônibus espelhados nos “School Bus” foram usados principalmente na década de 1990 (FOTO: Reprodução FortalBus)





De onde surgiu isso, que virou motivo de piada graças à molecagem cearense? O Tribuna do Ceará fez um resgate.





As comparações começaram entre as décadas de 1950 e 1960, quando a prefeitura comprou ônibus escolares americanos usados, os tradicionais School Bus, de cor amarela. “Antes, o transporte escolar era feito em veículos improvisados, a maioria fora dos padrões de segurança, até que a prefeitura adquiriu uma frota de ônibus e micro-ônibus dos Estados Unidos, através de convênio com a fundação americana Cepai”, relembra o busólogo João Marcos, membro do blog FortalBus.





Nas décadas seguintes, outras iniciativas estreitaram laços com os Estados Unidos. Sobral instituiu aulas de inglês nas escolas do município, algo até então inovador para o ensino público, instalou o Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras e construiu um museu em memória da missão de cientistas ingleses e americanos que foram à cidade em 1919, para tentar comprovar a Teoria da Relatividade.





Para o professor e historiador cearense Airton de Farias, apesar das iniciativas, as referências com os Estados Unidos se fortaleceram mesmo no estado a partir da molecagem cearense. “Depois da chegada dos ônibus, as pessoas começaram a brincar, ironizar que Sobral era a nova América, e que eles queriam ser diferentes”, destaca.





O poder financeiro da elite sobralense estimulava as novidades, usando a ostentação como autoafirmação. Daí, uma ação acarretava em outra. Mesmo com as mudanças de gestão, até os anos 90 novos ônibus americanos foram comprados pela prefeitura, com direito a anúncio publicitário sobre as aquisições.









Ferreira Gomes





A influência norte-americana ficou mais evidente quando os irmãos Ciro e Cid Ferreira Gomes foram eleitos prefeitos de Sobral, a partir do fim dos anos 80, muito antes de se tornarem governadores e ministros. Foi de Cid a ideia de criar o Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras em um casarão onde funcionou o elegante Palace.





A intenção do político era de dar mais proficiência em inglês aos alunos das escolas públicas. Hoje, o prédio abriga um observatório astronômico. “Sobral é uma cidade de centro cultural e econômico importante no Estado. Então tudo aquilo foi um modo de copiar mesmo”, comenta Airton de Farias.





Fonte: Tribuna do Ceará

Sobral Veja mais sobre: noticias

Uso dos coletivos chegou a sair nos jornais de época (FOTO: Reprodução Fortalbus)