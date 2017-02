Operação da Polícia Civil prende quatro mulheres acusadas de fornecer drogas para presos do Presídio da Cigana, em Caucaia

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Ceará e do Ministério Público (MP-CE) resultou na prisão de quatro mulheres no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As quatro são acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas.





Conforme a Polícia, a operação mobilizou equipes de inspetores, escrivães e delegados da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), tendo no comando a delegada Patrícia Bezerra, nova diretora daquela unidade. A DCTD cumpriu mandados de prisão preventiva.

Alessandra, Leidiane, Edivânia e Kaiane transportavam as drogas em suas partes íntimas

Quatro mulheres eram investigadas sob a suspeita de serem as responsáveis pela entrega de drogas dentro do Presídio da Cigana, em Caucaia. Elas agiam a serviço de traficantes que forneciam as drogas (pedras de crack, cocaína e maconha) para presos da cadeia pública.





As quatro mulheres capturadas foram identificadas por Alessandra Costa de Oliveira, Leidiane Lopes Araújo, Edivânia Vanessa Nascimento Cavalcante e Kaiane Costa de Oliveira. As quatro negaram atuarem como “mulas” ou “aviões” de traficantes e sustentaram que levavam as drogas para seus companheiros, que estão presos, alguns por tráfico de entorpecentes, roubos e até assassinatos.





Íntimas





Ainda de acordo com a delegada Patrícia Bezerra, as mulheres transportavam as drogas escondidas em suas partes íntimas.





As quatro acusadas foram levadas para a sede da DCTD e serão transferidas, em breve, para o Presídio Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), onde permanecerão à disposição da Justiça e do MP.





Fonte: Jornalista Fernando Ribeiro