Passageiro reage a tentativa de assalto a ônibus e mata bandido a tiros

Na manhã desta última quinta-feira (23) um criminoso morreu após tentar assaltar um ônibus na Avenida Ayrton Senna no bairro Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes (17 km de Recife). De acordo com a Polícia Militar, o assaltante entrou no veículo no centro de Recife e pagou passagem normalmente. Segundo relatos de testemunhas, nas proximidades do bairro Piedade o marginal deu voz de assalto aos ocupantes do veículo, mas um passageiro que estava no local armado reagiu e atingiu o bandido com vários disparos. Ainda segundo as testemunhas, o atirador que seria possivelmente um policial à paisana saiu do veículo e não foi mais visto, porém a PM ainda não confirmou se o atirador era de fato um policial. O marginal não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no interior do ônibus. O local foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e pelo Instituto Tavares Buril (ITB). O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) da região.

Fonte: Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita