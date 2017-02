PERIGO NA RODOVIA IRALDO CRISTINO!

Após as fortes chuvas que ocorreram na zona norte do Ceará, a correnteza da água provocou alguns deslizamentos em rodovias estaduais que cortam a Serra da Meruoca. Em Alcântaras, onde as precipitações foram demoradas e intensas na noite da última sexta-feira (17), várias pedras caíram na rodovia Iraldo Cristino, precisamente nas imediações do "Sitio Pai João" na CE 241.





Na mesma região, barrancos bloquearam parte da Rodovia CE 240, no trecho que liga a cidade de Meruoca a Massapê. Neste último trecho, as chuvas também já fizeram algumas cachoeiras voltarem a escorrer, atraindo banhistas de toda a região, e bancos de areia foram carreados para o meio da pista.





Em todo o Ceará a Funceme registrou chuvas em mais de 100 municípios e a tendência é de mais precipitações durante toda essa semana ocasionadas por uma Zona de Convergência Inter Tropical (ZCIT).