PMDB do Ceará protocola PEC contra a extinção do TCM

No primeiro dia do retorno das atividades parlamentares no Congresso Nacional, o deputado federal Moses Rodrigues (PMDB\CE) e o novo presidente do Senado, Senador Eunício Oliveira (PMDB\CE) protocolaram uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que torna os Tribunais de Contas órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública.





A Proposta, iniciativa dos parlamentares cearenses, quer resguardar que intempéries políticas fragilizem o sistema estadual e municipal de controle, fiscalização e combate à corrupção.





"Nota-se grande insegurança jurídica no sistema de controle externo essencial à fiscalização e ao combate à corrupção tão reclamado pela sociedade. O TCM-CE, por exemplo, responsável por impedir a candidatura de mais de 4.300 gestores e ex-gestores que tiveram contas reprovadas, vem sendo alvo de tentativas de 'desmontes'. A PEC tem como objetivo afastar essa tensão institucional observada nos Estados", destacou Moses Rodrigues.