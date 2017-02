POLÊMICA: Instituto condena declaração de secretário de Segurança

Em nota, a organização afirmou que a fala é uma “afronta à democracia e aos direitos humanos”.

O Instituto Latino Americano de Estudos sobre Direito, Política e Democracia (ILAEDPD) emitiu uma nota, afirmando não concordar com a declaração do secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, durante uma entrevista sobre a prisão dos suspeitos de matar o cabo da Polícia Militar, Francisco Arlindo da Silva Vieira Filho.





Ao falar sobre o caso, André afirmou: “Para o bandido a gente oferece duas coisas: se ele quiser se entregar, a gente oferece a justiça. Se ele quiser puxar uma arma, como foi feito contra nosso policial, a gente tem o cemitério para oferecer a ele. Tem a justiça e tem o cemitério, o que não pode é um bandido puxar uma arma na rua e matar um policial ou matar uma pessoa inocente”.





Segundo o Instituto, a fala causa “surpresa e necessária indignação que o servidor do sistema de Segurança Pública expresse tão obtusa visão sobre combate à criminalidade, suas raízes e formas e enfrentamento”. Ainda segundo o ILAEDPD, as palavras do secretário causam “desesperança em todos que esperam ver os conflitos característicos da democracia resolvidos no âmbito da institucionalidade democrática”.





Após a declaração na entrevista coletiva, André reafirmou seu posicionamento em outras situações.





“Preservar a democracia e os direitos humanos não signica defender criminosos, tampouco o crime: traduz a visão civilizatória de que problemas da violência podem e devem ser resolvidos a partir de ações conjuntas do mesmo Estado, na qual a política de segurança pública dotada de noções democráticas deve ser o norte desta mesma ação estatal”, disse o Instituto.





Ainda na nota, o Instituto afirmou que a fala do secretário é uma “afronta à democracia e aos direitos humanos num momento em que a intolerância, em todas as suas formas, avança no Brasil e em outros países”.