POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL APREENDE ADOLESCENTES EM PORTA DE ESCOLA COM DROGAS

Na manhã desta sexta-feira (3), Inspetores da Polícia Civil de Sobral, abordaram alguns jovens suspeitos que se encontravam em frente a Escola Gerardo Rodrigues, após a revista nos suspeitos, foram encontrados alguns papelotes de maconha e uma cédula de R$ 2. Sete dos jovens que se encontravam no local foram conduzidos para a Delegacia Regional de Policia Civil, onde foram ouvidos pelo delegado, apenas um assumiu a autoria do delito, foi lavrado um ato infracional no Art . 33 da lei de entorpecentes.





Com informações do Blog Sinhá Sabóia