POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM PRENDE ACUSADO DE ROUBO

Era por volta das 15 horas da tarde desta quinta-feira (2), quando a equipe de Policiais Civis da Delegacia Regional de Camocim realizava diversas diligências no intuito de dar cumprimento ao mandado de prisão (roubo) expedido em desfavor de Antônio Rumenige do Nascimento, 23 anos, que é irmão do Josemias Cruz, "Vulgo Para", elemento este bastante conhecido dá Polícia. Foi quando, na rua Paissandu, 527, bairro Brasília, os investigadores descobriram que o Ruminege estava escondido. Em uma ação rápida e eficiente, Policiais Civis conseguiram prender o acusado, haja vista que o mesmo tentou fugir.





Com o indivíduo foi encontrado uma certa quantidade de maconha. Após a prisão, Antônio Rumenige foi conduzido para a Delegacia Regional de Camocim e realizado também o procedimento, baseado na Lei de Drogas.





Fonte: Sobral 24 horas