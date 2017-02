POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM RECUPERA 19 TABLETS FURTADOS DE ESCOLA

Durante a madrugada de domingo, 05, por volta das 03h00, dois indivíduos identificados como Tiago Pedro Alexandrino de Lima, 23 anos, e Valdézio da Silva do Nascimento, 21 anos, teriam pulado o muro da Escola Marujo e arrebentado uma das portas. Os indivíduos entraram, reviraram os armários e furtaram 19 tablets que estavam dentro de uma sacola. Os tablets estão avaliados em torno de R$ 9.000,00.

Dr. Herbert Ponte e Silva: Delegado Regional de Camocim Segundo nos informou um policial civil, os tablets eram usados pelas crianças da escola em trabalhos didáticos e além do prejuízo financeiro, o furto também teria deixado um prejuízo educacional para as crianças da escola.





Ainda no domingo a proprietária da escola registrou um B.O. relatando o ocorrido e denunciando que um elemento conhecido como Tiago, o qual reside por trás do colégio Marujo, seria um dos suspeitos.





Já com as informações em mãos, os policiais civis Chicão e Adalberto iniciaram as diligências para notificar o suspeito, contudo o indivíduo ao ser notificado resolveu confessar o crime e ainda revelou que teria praticado o crime em companhia de Valdécio e teria escondido os tablets na casa de um menor de idade que reside ao lado de sua residência.

Material recuperado

Acusado

Menor infrator

Acusado