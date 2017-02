POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL FAZ APREENSÃO DE DROGAS NO RESIDENCIAL CAIÇARA

Inspetores da Polícia Civil de Sobral, sob a coordenação do Delegado Regional, Dr. Otávio Coutinho, realizaram a apreensão de drogas no residencial Nova Caiçara, fato ocorrido no início da tarde desta quarta-feira (22).





Após o recebimento de uma denúncia anônima, uma equipe de investigadores seguiram para um dos apartamentos do Caiçara, e efetuaram a apreensão de maconha, crack, munição e uma balança de precisão.





Ressalta-se que não foi preso nenhum indivíduo, pois o apartamento estava vazio no momento da apreensão, mas os policiais civis conseguiram a identificação dos suspeitos.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar os fatos.





Fonte: Sobral 24 horas