POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO: OPERAÇÃO PAPA ANJO

Após dois meses de diligências, policiais civis da Delegacia Regional de Jaguaribe, efetuaram, na data de hoje, 26/02/17, a prisão preventiva, em face de Benedito Missias da Silva, vulgo "capile", 36 anos, pela prática de estupro de vulnerável, praticado no Distrito de Mapua, contra sua enteada de 12 anos de idade e portadora de debilidade mental.





O fato criminoso foi iniciado quando a vitima tinha 11 anos de idade, e só terminou quando a vitima levou ao conhecimento das autoridades competentes, em Dezembro de 2016, momento que sua genitora soube que a vítima estava grávida de 2 meses.





Em relação a prisão realizada hoje, cumpre ressaltar que só foi possível a prisão do infrator, após intensas diligências, iniciadas em Jaguaribe, deslocando-se para Coronel João Pessoa e finalmente terminando, com a prisão do infrator, após 8 horas de diligências, em local de difícil acesso, na mata da serra, localizada na zona rural do município.





Durante a busca os policiais descobriram um acampamento montado pelo infrator.





Por fim, ressaltam que a prisão de "capile", é um alívio para a sociedade, pois ele é reincidente na prática desse delito, já foi condenando 2 vezes por estupro de vulnerável, a mais de 13 anos de prisão, sendo colocado em livramento condicional em 2015, vindo a cometer o mesmo crime durante a concessão do benefício. Em arremate os policiais reforçam que a caçada aos estupradores de vulneráveis não vai parar. Sendo essa a quarta prisão no mês de fevereiro e oito indiciamentos.