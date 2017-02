POLÍCIA CIVIL FAZ MEGA OPERAÇÃO POLICIAL NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

150 policiais participam de operação contra o tráfico de drogas em Sobral.

O alvo da ação foi um residencial localizado na periferia, que possivelmente era usado para o comércio de armas e drogas. A ação policial teve início às 5h da manhã desta terça-feira (21).

Cento e cinquenta policiais civis da região Norte do Ceará realizaram, logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (21), uma operação de busca e apreensão de armas e drogas no Residencial Nova Caiçara, na periferia de Sobral.

Os policiais civis contaram com o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) apoiaram a ação que teve a divisão em 37 equipes. Foram investigados 35 apartamentos do Residencial. O resultado da operação será contabilizado na Delegacia Regional de Sobral.

O titular da Delegacia Regional de Sobral, Otávio Coutinho, informou que a operação foi desencadeada por meio de denúncias dos próprios moradores, que afirmaram estar “cansados de tanta violência”.

O Residencial Nova Caiçara é um complexo com 3.336 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, localizado na periferia da cidade. Conforme ainda Otávio Coutinho, há muita reclamação de tráfico de drogas e roubo que partindo do local.









Resultado

Foram apreendidos drogas, munições, motocicletas roubadas, furtadas e receptadas. Indivíduos envolvidos em crimes foram presos e menores infratores apreendidos. Identificação de dois homicidas, identificação de vários suspeitos, apreensão de menores por tráfico. Retomada do espaço público desmistificando a sensação de que o Conjunto Nova Caiçara só tem vagabundo.





O Delegado Regional de Sobral, Otávio Coutinho, relatou que a população do residencial Caiçara está confiante no trabalho da Polícia Civil. "Toda denúncia que ocorrer vamos apurar, iremos solicitar os mandados e cumprí-los", afirmou o Delegado.