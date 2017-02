POLÍCIA CIVIL PRENDE SEGUNDO ACUSADO DO LATROCÍNIO OCORRIDO EM SANTANA DO ACARAÚ

Policiais Civis da cidade de Santana do Acaraú efetuaram a prisão de Francisco Idrante Amarante, 18 anos, natural da cidade de Santana do Acaraú, acusado de participar do latrocínio que vitimou o comerciante Miguel Arcanjo de Farias, ocorrido no dia 18 de janeiro do corrente ano. ( reveja o caso