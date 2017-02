Polícia Civil prende traficantes com mais de 35 kg de drogas e até arma banhada a ouro em Fortaleza

Um deles não tinha antecedentes criminais, enquanto o outro já respondeu por homicídio e porte ilegal de arma.

Dois homens identificados como Pedro Henrique Soares e Jonathan Menezes da Costa foram presos com drogas, armas e materiais de laboratório para fabricação de drogas em Fortaleza. As prisões foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (6), em entrevista coletiva.

Pedro Henrique Soares, tem 23 anos, e foi preso na sexta-feira (2),na Comunidade Lagamar, por meio de uma denúncia. O jovem não tem antecedentes criminais. Ele fornecia drogas e foi preso com crack, cocaína, maconha e material para a fabricação de drogas, em um local onde funcionava um laboratório de fabricação de entorpecentes.

Não foi diferente com Jonathan Menezes da Costa, de 32 anos. Ele foi preso em um apartamento na Rua Tavares Coutinho, localizada bairro Varjota, que era utilizado como um laboratório de fabricação de drogas também. Além de responder por tráfico de drogas, também já havia respondido por homicídio e porte ilegal de arma.





Ao todo, foram apreendidos pela Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (Denarc) 10,940 kg de cocaína, 21,140 kg de mineíta (pó branco que utilizam para misturar com cocaína), 2,460 kg de maconha, 525g de crack, materiais para a fabricação de drogas, uma balança de precisão e um microondas para preparação da cocaína. Além de dois revólveres calibre 38, sendo um banhado a ouro, uma submetralhadora artesanal ponto 40 e 53 unidades de balas.





Antes destes casos, no último dia 23 de janeiro, um homem identificado como José Édson Honório de Sousa, conhecido como “Tourão”, foi preso no bairro Luciano Cavalcante com 2 kg de crack, 1,5 kg de maconha, 1 kg de mineíta, 230 g de cocaína pura e uma pistola calibre 380. Acredita-se que ele seja do mesmo grupo de Jonathan Menezes da Costa.