Polícia divulga imagens de assalto que acabou em morte de ciclista no Ceará

O ciclista de 45 anos reagiu a um assalto, entrou em luta corporal e, após socorro médico, morreu no hospital.

A polícia à procura do autor dos tiros que resultaram na morte do ciclista Renato da Costa Leite, de 45 anos. Ele reagiu a um assalto, entrou em luta corporal com o homem e, após socorro médico, morreu no hospital.