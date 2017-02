POLÍCIA MILITAR DE FORQUILHA APREENDE DROGAS E UM MENOR

Hoje por volta das 11:00 dá manhã, uma equipe Policiais Militares comandada pelo Cabo Barros e composta pelo Soldado Jorge Frota e Soldado Alves, com apoio do CPI Norte, na pessoa do Subtenente B. Souza (Linha Dura), após receber denúncias de que na Rua Tenente Vicente estaria acontecendo tráfico ilícito de drogas. Quando os PMs chegaram no local da denúncia, encontraram um menor que estava bastante nervoso e correu para o interior da residência, os policiais adentraram a residência e encontraram 29 pedras de crack e uma quantia de R$ 150 em dinheiro trocado. O menor infrator foi conduzido para Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais.

Fonte: Sobral 24 horas