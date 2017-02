POLÍCIA MILITAR DE MUCAMBO PRENDE HOMEM COM SINTOMAS DE EMBRIAGUEZ

Policiais Militares da cidade de Mucambo realizaram a prisão do indivíduo de nome Antônio Carlos de Souza Almeida, 25 anos, acusado da prática do crime da Lei Seca.





O indivíduo é acusado de ter atropelado uma mulher no município de Mucambo. O homem fez a aferição no bafômetro e o resultado deu positivo (1,07). O policiais conduziram Antônio Carlos para a Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura dos procedimentos cabíveis, ou seja, ele foi autuado em flagrante por infração ao Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503).





A prisão aconteceu por volta das 22:30h de ontem (1).

Fonte: Sobral 24 horas

Fotos Jorge Alves / Maxwell Freitas