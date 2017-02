Policiais Militares do Ronda do Quarteirão, comandados pelo Cabo Santos, efetuaram a prisão do indivíduo identificado como Antônio Anderson da Silva Cabral. A prisão aconteceu no bairro Dom José. Contra o acusado consta um mandado de prisão em aberto.





O acusado foi encaminhado para a Delegacia 24 horas e em seguida foi encaminhado à cadeia pública local, onde ficaram a disposição do Poder Judiciário.





Fonte : Sobral 190