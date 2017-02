Polícia prende quadrilha que assaltava em várias cidades do Sertão Central do Ceará

Uma operação da Polícia no Sertão Central do Ceará desarticulou uma quadrilha responsável por diversos assaltos naquela região do Interior. O grupo atacava principalmente nos Municípios de Senador Pompeu, Pedra Branca, Mombaça e Piquet Carneiro.





Segundo a Polícia, a quadrilha agia, principalmente, na localidade conhecida como Quilômetro Vinte, em Pedra Branca, e também no Distrito de Mineirolândia, onde veículos eram atacados e seus ocupantes viraram reféns.

Maria Ivonete e Francisco das Chagas foram capturados pela Polícia durante a operação

Nas investigações realizadas pela Polícia, ao menos, três integrantes do bando foram identificados e presos. Francisco das Chagas Viana, 35 anos; Maria Ivonete Pereira de Góis, 42; e Antônio Nalysson Pereira de Góis, 22, já estão atrás das grades.

Muito material roubado pelo bando foi recuperado durante a prisão dos criminosos Numa casa onde o bando estava escondido, em Mineirolândia, a Polícia apreendeu muitos objetos roubados, além de armas usadas nos ataques. O bandido identificado como Antônio Nalysson já é ex-presidiário e atualmente vinha cumprindo pena em regime semi-aberto. Conforme as autoridades, ele aproveitava o tempo em que saía da cadeia para comandar os ataques junto com os parceiros de crimes.





Prefeito





O combate ao crime em Senador Pompeu começa a ser efetivado após a posse do novo prefeito do Município, Maurício Pinheiro, que já articulou ações de prevenção e repressão ao crime em reunião com as forças policiais locais. Segundo ele, que é policial civil, a população de Senador Pompeu e dos Municípios vizinhos, vinha sobressaltada diante da ação impune dos criminosos na região. Com uma nova ofensiva, a Polícia espera desarticular as quadrilhas em pouco tempo, garante o novo prefeito.





Fonte: Blog do Jornalista do Fernando Ribeiro