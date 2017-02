POLICIAIS CIVIS DA DNARC COM APOIO DA PM PRENDEM DOIS TRAFICANTES EM CAMOCIM

Em virtude do período carnavalesco, os policiais da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas/DNARC, foram designados pela Diretora da DNARC, Patrícia Bezerra de Sousa Dias Branco, para realizar levantamentos sobre o tráfico de drogas na cidade de Camocim e cidades circunvizinhas. Os primeiros levantamentos apontavam o indivíduo identificado como Ronilson Geovane Pereira Tavares, vulgo "Romilson", indivíduo já bastante conhecido dos policiais civis da citada divisão, pois já tinha sido preso em 2013 em uma grande operação realizada na cidade de Granja pela equipe da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas. Na tarde deste domingo (26), os investigadores conseguiram prender o acusado com 140g de cocaína enterrados no quintal, no travesseiro de sua cama e em seu bolso.





Os policiais deram continuidade nas investigações e conseguiram prender o segundo acusado, Adriano Carvalho do Santos, com ele os policiais encontrados um vasto material ilícito: três armas de fogo (duas espingardas e um revólver calibre 38), 450g de maconha, uma motocicleta sem placa de identificação e uma quantia em dinheiro.





Os acusados foram presos e encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.

Acusado: Ranilson Geovane Pereira Tavares

Acusado: Adriano Carvalho dos Santos

Material apreendido

Fonte: Sobral 24 horas