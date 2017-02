POLICIAIS CIVIS DA DRF APREENDEM ARSENAL DE GUERRA EM REDENÇÃO

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), ocorrida ontem (15), resultou na apreensão de um arsenal e na prisão de um suspeito de envolvimento no ataque a uma agência bancária no município Redenção, na Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) do Estado, ocorrido na madrugada da última terça-feira (14).





As investigações policiais resultaram na captura de Kaique da Silva Batista (22), que já responde por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo; e na apreensão de nove armas – sendo uma submetralhadora M10 calibre 9 milímetros, um rifle cal. 762, quatro pistolas cal. 380 e .40, duas espingardas cal. 12 e 38 e um revólver cal. 38, além de 273 munições de calibres variados, uma dinamite, dois coletes balísticos, uma lanterna e celulares. O material e o preso foram localizados no bairro Boa Fé, ainda em Redenção.





Conforme o delegado Raphael Vilarinho, titular da DRF, as investigações acerca do bando tiveram início logo após a tentativa de ataque ao banco, ainda na madrugada do dia 14. Com as investigações adiantadas, as equipes da especializada chegaram até o preso. Os levantamentos apontaram ainda que Kaique seria o responsável pelo apoio logístico fornecido ao grupo que tentou o crime. Ainda segundo Vilarinho, outros envolvidos na ação foram identificados e são procurados. Kaique foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.