POLICIAIS CIVIS DE PACUJA E VARJOTA CUMPREM MANDADO DE BUSCA E PRENDEM TRAFICANTE E APREENDEM DROGAS

A Polícia Civil por meio dos policiais civis das cidades de Pacujá e Varjota desencadeou uma operação na cidade de Mucambo, na data hoje (16.02.2017), que culminou com a prisão de Luis de Souza, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.





A operação foi o resultado de uma investigação iniciada pelos policiais civis de Pacujá, sob a coordenação do Delegado Titular da Cidade, Rômulo Sousa.





Após um intenso trabalho de polícia judiciária, o Delegado de Pacujá representou pelo Mandado de Busca e Apreensão para a casa do suspeito, o qual foi expedido pelo juiz de Mucambo, sendo cumprindo hoje, pela equipe do Dr. Rômulo Sousa com o apoio dos Policiais Civis de Varjota, coordenados pelo Delegado Afonso Timbó .





Na operação foram apreendidas mais de 100 pedras de crack, considerável quantidade de maconha, além de dinheiro, armas brancas, celulares e material para embalar a droga.





Na ocasião, foi constatado também que o suspeito expunha seus filhos e enteados, todos menores de idade, ao comércio de drogas.