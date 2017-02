POLICIAIS CIVIS DE SOBRAL ESTÃO COM SUAS FUNÇÕES COMPROMETIDAS PARA CUIDAR DE PRÉDIO DESOCUPADO

Depois de quase 40 dias da desocupação do prédio onde funcionava a antiga Delegacia Regional e sua migração para onde funcionava a sede do DETRAN, Inspetores de Polícia têm que fazer a guarda (serviço de vigilância) do imóvel abandonado, o qual é propriedade da prefeitura de Sobral, já que o prefeito Ivo Gomes não disponibilizou nenhum guarda municipal, os quais sim detém como uma das funções principais a guarda e segurança patrimonial de bens do município.





Como se não já bastasse a escassez desses policiais civis em todo o Ceará, os mesmos, como no caso em questão, ainda tem suas funções totalmente desviadas, prejudicando sobremaneira a investigação de crimes e, consequentemente, influenciando nas provas colhidas e no resultado final das sentenças criminais. Tudo isso sem falar na prevenção (através de investigações) dos mais diversos tipos de delitos, cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, da participação operação policiais etc.





Vale ressaltar que o prédio encontra-se em situação precária, totalmente insalubre, com muitos gatos de rua, sujeira, fiações elétricas expostas, teto na iminência de desabar, sem banheiro, dentre outras enormes dificuldades.





Diante do que se percebe, pelo extenso lapso temporal, está faltado empenho em resolver essa problemática aparentemente simples, mas que vem causando enorme prejuízo à população sobralense.





Fonte: Sobral 24 horas