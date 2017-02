POLICIAIS CIVIS DE VARJOTA E PACUJÁ PRENDEM DOIS HOMICIDAS NA CIDADE DE VARJOTA/CE

A Polícia Civil por meio dos policiais das cidades de Varjota e Pacujá cumpriram mandados de prisão na cidade de Varjota, na data (23.02.2017), e dois homicidas são presos e um terceiro encontra-se foragido.





Os pedidos de prisão foram representados pelo Delegado Titular da Cidade de Varjota, Dr Afonso Timbó, ao poder judiciário local a partir de toda uma investigação que resultou na identificação dos infratores de dois bárbaros homicídios ocorridos em 12 de fevereiro de 2017, no bairro Pedreiras em Varjota.





Após um intenso trabalho de investigação da polícia judiciária, o Delegado de Varjota representou pela prisão dos infratores e diante dos fatos de pronto o juiz local determinou tais prisões. Vale ressaltar que o delegado no curso das investigações tomou conhecimento que além das mortes terem acontecido de forma bárbara e entre famílias, ainda continuavam em guerra, pois estavam em constantes ameaças, o que poderia gerar ainda mais tragédia e insegurança para a população





Assim, no dia 23 de fevereiro de 2017, dois indivíduos foram presos pela equipe do Delegado Afonso Timbó com o apoio dos Policiais Civis de Pacujá, coordenados pelo delegado Rômulo Sousa.