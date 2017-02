SOBRAL-CE: POLICIAIS DO RAIO APREENDEM COCAÍNA E PRENDEM ACUSUSADOS

Durante uma abordagem de rotina, policiais do grupamento RAIO verificaram que um adolescente negociava a compra de cocaína com uma pessoa apelidada de "Carioca", identificada como Francisco Ednaldo Costa Hermínio, 27 anos, natural de Sobral. O adolescente marcou um local onde seria entregue a "mercadoria" e a equipe do RAIO ficou em local observando o momento em que seria feito a entrega. "Carioca" foi abordado e com ele foi encontrado com pouca quantidade de cocaína e ele confessou que teria mais drogas em sua residência. Quando os policiais chegaram na residência de Carioca, encontraram vários papelotes de cocaína e uma grande quantidade de dinheiro trocado.





A mulher de Carioca, Maria Cláudia Oliveira Costa, 33 anos, natural de Sobral, informou que a droga era fornecida por um elemento conhecido por "Fábio" e que nos levaria até a residência dele. Na casa de Fábio os PMs encontraram uma grande quantidade de dinheiro e alguns papelotes de cocaína, no entanto, Fábio não se encontrava na residência. A mulher de Fábio foi conduzida a delegacia, juntamente com os outros envolvidos.





Deram apoio na operação: Policiais da viatura 010, apoio do Raio, comandada pelo Sargento Gerardo Filho.





O ocorrência foi registrada na Av. Pericentral, por volta das 00:30 desta terça-feira, dia 28. No total foram apreendidos 44 papelotes de cocaína e a importância de T$ 9.701,95

Acusada: Maria Cláudia Oliveira Costa

Acusado: Francisco Ednaldo Costa Hermínio