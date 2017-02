POLICIAIS DO RAIO PRENDEM ACUSADO DE EXECUTAR O "GAIATICE"; VÍDEO

Na tarde desta segunda-feira (20), o Grupamento RAIO realizou a prisão de um casal suspeito que já estava preste a entrar em um dos motéis da cidade de Sobral. O casal ao ser averiguado, foi constatado que ambos portavam uma arma de fogo (revólver 38), dinheiro e uma quantidade de drogas. O homem identificado por "Alanzinho Pivete", foi interrogado pela a autoridade policial e confessou ser o autor do homicídio ocorrido no dia 08/02/2017 ( ver matéria ), onde a vítima foi o polidor de automóveis identificado por Hailton da Silva Ferreira, 27 anos, conhecido por "Gaiatice", assassinado em uma oficina no Centro de Sobral.