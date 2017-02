Na tarde de ontem (23), PMs do RAIO 03, seguiram até a Rua Monsenhor Domingos, verificar uma residência que estaria sendo utilizada como esconderijo para assaltantes. A o chegar no local, não havia ninguém na residência, porém foi encontrada uma motocicleta Suzuki com queixa de roubo, que estaria envolvida em diversos delitos naquela região.

A motocicleta e a identificação dos suspeitos foram repassados para a Polícia Civil, para dá continuidade nos trabalhos de investigação sobre os últimos delitos ocorridos na cidade. Com informações de Sobral 190