POLICIAIS MILITARES DO RONDA DO QUARTEIRÃO RECUPERAM MOTOCICLETA ROUBADA NO BAIRRO DO JUNCO

Na tarde de ontem (13), uma composição do Ronda do Quarteirão foi solicitada para atender uma ocorrência no Bairro do Junco. Tratava-se de um cidadão que teria sofrido um assalto no último dia 02.02.17, próximo ao estádio do Junco, onde dois elementos armados de revólver lhe tomaram uma motocicleta Honda Fan de cor preta, e no dia de ontem o cidadão passava em uma das ruas do Bairro do Junco e se deparou com o seu veículo estacionado, de imediato ligou para o 190 e foi atendido por uma composição liderada pelo Sargento Moura e Soldado Rômulo, que encaminharam o veículo e o proprietário para a Delegacia Regional de Polícia Civil onde foi feito a devolução a vítima.





Fonte: Blog Sinhá Sabóia