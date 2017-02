Policiais Militares realizaram a prisão em flagrante de um indivíduo com sintomas de embriaguez, quando ele passava no posto da PRE na CE 178. Após realizar o exame do bafômetro o acusado foi conduzido para a Delegacia 24 horas para a realização dos procedimentos legais.



A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (15), por vo lta das 11h .