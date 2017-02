VIOLÊNCIA: Policial Militar é baleado durante tentativa de assalto

PM da Ciopaer foi atingido no braço e no abdome.

Um policial militar, identificado como Hian Bruno, foi baleado por criminosos na noite desta quarta-feira (15), no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza.





O PM é lotado na Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) de Sobral.





De acordo com informações colhidas no local, o PM estava em sua motocicleta, quando foi abordado por um grupo, em um Corolla. Os homens anunciaram o assalto e o militar reagiu à ação. Houve troca de tiros e Hian foi ferido com um tiro no braço e outro no abdome.

Carro utilizado pelos criminosos (Foto: reprodução TV Cidade)

Os suspeitos deixaram o local após o crime. O policial foi socorrido e levado ao Hospital Distrital Edmílson Barros de Oliveira, o Frotinha do bairro Messejana, onde foi submetido a uma cirurgia.





Um homem chegou a ser detido, mas não houve confirmação oficial sobre sua participação no crime. A Polícia continua as investigações, a fim de capturar os demais envolvidos na ação.





Não há informações sobre o estado de saúde do militar. Mais detalhes em instantes.