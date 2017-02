Prefeito anuncia aumento salarial de 50% para os agentes de trânsito de Sobral

Na manhã desta quinta-feira (23/02), o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, esteve reunido com os agentes de trânsito do município e anunciou a equiparação dos salários da categoria com o da Guarda Municipal. Esse foi um compromisso firmado pelo prefeito com os agentes ainda na campanha eleitoral, diante da antiga reivindicação dos profissionais da área. De acordo com Projeto de Lei de autoria da Prefeitura, os agentes de trânsito terão, a partir de novembro deste ano, aumento salarial de 50%, quando seus vencimentos passarão de R$884,19 para R$1.326,28.





Além do aumento de 50% do salário base, o prefeito garantiu a progressão de carreira dos profissionais para que ao longo dos próximos anos os seus vencimentos sejam reajustados de acordo com o valor pago aos guardas municipais. A nova remuneração dos agentes de trânsito valoriza os profissionais e busca melhorar o desempenho de suas funções.





“Nós, agentes de trânsito, estamos super realizados porque há muitos anos estamos na luta pela valorização da nossa categoria. Graças a Deus, e de uma forma espetacular, o prefeito Ivo Gomes prontamente realizou esse nosso sonho e pediu para que a Procuradoria desse encaminhamento ao Projeto de Lei onde os nossos salários terão um aumento de 50%”, comemorou o agente de trânsito Paulo Ferreira.