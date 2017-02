Prefeito Ivo Gomes contrata empresa sem licitação para gastar R$ 2,1 milhões no Carnaval de Sobral

A prova da farra com o dinheiro público está publicada no Portal das Licitações do Tribunal de Contas dos Municípios.





A farra de contratos entre as prefeituras municipais cearenses e empresas privadas, através de dispensa de licitação, tornou-se uma “febre” no Interior do Estado neste começo de novas administrações. Contratos para prestação de serviços de fornecimento de transporte e merenda escolares, e até para festas de Carnaval e Pré-Carnaval, desafiam os órgãos fiscalizadores da aplicação dos recursos públicos.

A empresa que vai gerenciar o Carnaval e o dinheiro público é a Ecoa

Em Sobral (a 224Km de Fortaleza), por exemplo, o novo prefeito do Município, Ivo Ferreira Gomes (PDT), assinou contrato entre a Prefeitura e uma empresa de eventos que se intitula de instituto cultural.





O contrato no valor global de R$ 2,1 milhões (quantia exata R$ 2.110.809,86), tem como contratante pelo Poder Público a empresa Instituto Escola de Cultura, Comunicação, Ofícios e Artes (Ecoa) e o objetivo da contratação é, “o gerenciamento do sistema de proteção e microprocessos de manutenção emergencial dos equipamentos culturais de Sobral e o desenvolvimento de atividades nas áreas de comunicação, cultura, artes, arquitetura e urbanismo; além de realizar a programação dos festejos carnavalescos do Município de Sobral, com atividades de Pré-Carnaval, bloco de sujos e desfile de escolas de samba”.





A informação sobre o contrato está publicada no Portal de Licitações dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.





Farra





Assim como em Sobral, diversos outros novos gestores municipais cearenses estão usando da mesma prática administrativa - a dispensa de licitações – para contratar empresas neste início de gestão, de forma a não oferecer a possibilidade de concorrência.