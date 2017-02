Prefeito Ivo Gomes recebe atletas sobralenses campeões do rally Piocerá

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, recebeu, nesta sexta-feira (03/02), em seu gabinete, os atletas sobralenses que participaram da maior competição de rally do Nordeste, o Piocerá. Neste ano, o município arrastou dois troféus na categoria ciclismo. Os atletas sobralenses João Batista e Fernando Venâncio conquistaram o 3º e o 4º lugar, na mesma modalidade, respectivamente.





“Estou muito feliz por ter conquistado essa premiação para Sobral, sobretudo porque o Piocerá é uma competição que recebe atletas de todos os estados do Brasil. Isso mostra a força do ciclismo no município e o empenho do prefeito Ivo em reforçar ainda mais a nossa categoria na criação de mais ciclofaixas, ciclovias e outras melhorias”, comemorou o atleta sobralense Fernando Venâncio, que conquistou o 4º lugar na modalidade ciclismo no rally Piocerá 2017.

Ciclista Fernando Venâncio, um dos campeões do rally Piocerá 2017





Piocerá





O rally Piocerá, que este ano completa 30 anos de prova, é a maior competição de enduro do Nordeste. Além disso, o rally já movimentou mais de R$ 89 milhões na economia do Piauí e Ceará. Foram mais de 90 mil quilômetros de muita aventura e desafios, vividos por 15 mil pilotos, navegores e atletas de 24 estados brasileiros.