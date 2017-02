PREFEITURA DE SOBRAL RETIRA FEIRANTE DAS CALÇADAS DO MERCADO PÚBLICO

Na madrugada desta segunda-feira (13), fiscais e guardas municipais retiraram os feirantes que ficavam nas calçadas e no entorno do mercado público de Sobral.





Segundo os feirantes cadastrados que ficam dentro do mercado, existia uma concorrência desleal, pois quando os clientes chegavam já encontravam as frutas e produtos expostos nas calçadas, caracterizando uma concorrência desleal para com os feirantes legalizados.