Prefeitura divulga programação do Carnaval 2017

Folia, agitação e alegria farão parte da agenda cultural do Carnaval #OcupaSobral 2017 que terá início neste sábado (25/02) e se estenderá até a quarta-feira de cinzas (01/03) com a apuração dos desfiles das Escolas de Samba.





No sábado (25/02), a partir das 22h, a movimentação vai se concentrar no distrito de Aracatiaçu ao som de Eveline Axé Music. A festa continua no domingo (26/02), nos distritos de Jaibaras com Iram Elétrico, e no Jordão com o Grupo Alto Samba, a partir das 21h. Na terça-feira (28/02) o distrito de Taperuaba receberá todo o swing da Banda Kirimbal, a partir das 22h.





Ainda na terça, as Escolas de Samba tomam conta da Avenida Doutor Guarany, a partir das 18h, no tradicional Corredor da Folia. O desfile vai reunir sete agremiações carnavalescas, e na quarta-feira de cinzas ocorrerá a premiação das escolas vencedoras do Carnaval de Sobral.