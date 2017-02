QUE ABSURDO! Entre as cidades mais pobres, Granja tem festa de R$ 700 mil

Cantor Luan Santana é uma das atrações no município.

O município de Granja, que aparece em pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os 50 mais pobres do País, entra em contradição ao promover os festejos de Carnaval, com um investimento da prefeitura local previsto em R$ 700 mil, dos quais R$ 250 mil seriam destinados ao cantor Luan Santana, que se apresenta na próxima segunda-feira (27).





Os festejos, inclusive, ganham destaque na página da Prefeitura no Facebook, com fotos e um vídeo, que traz o astro da música sertaneja convidando para o Carnaval na cidade (confira).

Além de Luan Santana, estão previstas para se apresentar no carnaval de Granja, as bandas Chicabana, Bandana e Forró Real, além dos cantores Júnior Viana, Matheus Fernandes e Taty Girl.





Em nota divulgada em sua página no Facebok, a Prefeitura de Granja cita a quantia de R$ 693.680,00, valor licitado para o festejo. Ainda no texto, a Prefeitura ressalta “a importância da realização do 'Carnaval de Todos', tradição já consolidada no Município! Tais eventos são fundamentais para aquecimento da economia, não só em Granja, mas também no seu entorno, com expectativa de ingresso segundo o CDL de Granja de mais de 7 milhões de reais na economia local".





Apesar disto, procuramos a Prefeitura de Granja para buscar mais informações. Várias ligações foram feitas, mas nenhuma foi atendida.