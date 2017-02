Reajuste para servidores do Ceará

O governador Camilo Santana destacou na Assembleia Legislativa que a prioridade para 2017 é manter nível de investimentos públicos e o equilíbrio financeiro do Estado. A maior expectativa na leitura da Mensagem Governamental na Assembleia era pelo anúncio do reajuste salarial dos servidores públicos para este ano. Camilo Santana definiu duas faixas de aumento para quem ganha o mínimo pago pelo Estado e para o restante do funcionalismo.



O reajuste para os que ganham um salário-mínimo ficará em 6,29%. Para os outros servidores, o acréscimo será de 2%. “A mensagem já está na Assembleia para aprovação dos deputados. A implementação será retroativa a primeiro de janeiro”, disse Camilo Santana, governador do Ceará.



No segundo dia da volta ao trabalho dos deputados estaduais, o governador Camilo Santana apresentou o balanço das ações desenvolvidas nos dois primeiros anos de seu governo. “Entre as conquistas, eu destaco avanços na educação, em que 77 das 100 melhores escolas do Ensino Fundamental do Brasil, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, são do Ceará”, afirmou Camilo Santana.



Seca



O governador reafirmou priorizar as medidas de combate à escassez hídrica no Ceará, que já ultrapassa os cinco anos consecutivos. O desafio para 2017, segundo o governador, é manter o nível de equilíbrio e investimento no Estado.

Com informações do Cnews