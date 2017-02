Prefeitura de Sobral convoca aprovados em concurso para agente administrativo

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão (Secog), convocou, na última sexta-feira (03/02), 100 candidatos aprovados no concurso para o cargo de agente administrativo, realizado no segundo semestre de 2016. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), nº 847, página 9.





Os aprovados convocados, para provimento de cargos efetivos de agente Administrativo – 2016, deverão comparecer, até o dia 03 (sexta-feira) de março de 2017, à Prefeitura de Sobral, setor de Recursos Humanos (4º Andar), localizada na Rua Viriato de Medeiros, 1250 – Centro – Sobral (CE), das 08 às 12h e das 13 às 17h.