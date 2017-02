Santa Casa de Sobral divulga plano de contingência para Carnaval

Hospital funcionará em regime de plantão, mantendo todos os serviços de emergência. Setores administrativos retornam apenas na quarta-feira, 1º de março, a partir das 12h





Para manter a qualidade dos serviços prestados à população e orientar todos os setores internos acerca da possibilidade de eventos adversos durante o Carnaval, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral divulgou nesta sexta-feira, 24, o plano de contingência para o período. O hospital funcionará em regime de plantão na segunda-feira, 27, e terça-feira, 28, com atendimento normal para as emergências adulto e obstétrica. Os serviços de imagem de emergência também estarão disponíveis. O setor de hemodiálise e as enfermarias atenderão seguindo escala de plantão.





As cirurgias de emergência acontecerão normalmente; já as eletivas seguirão agendamento prévio. O ambulatório estará fechado para consultas, retornando apenas na quarta-feira, 1° de março, a partir de 12h. Os setores administrativos estarão de recesso na segunda-feira, 27, e terça-feira, 28, exceto aqueles que também trabalham em regime de plantão. Na quarta-feira, 1°, todos setores atuarão normalmente a partir das 12h.





O diretor administrativo da Santa Casa, Zózimo Medeiros, destacou que o plano de contingência contém todo o esquema especial dos setores essenciais do hospital, definindo os plantonistas. “No período de Carnaval, aumentam as possibilidades de acidentes nas estradas. O objetivo do plano de contingência é reunir os possíveis eventos adversos para prevenir incidentes”, explicou. O encontro reuniu ainda a diretora de enfermagem, Lucila Albuquerque, além de todos os coordenadores de serviços.